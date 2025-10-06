Dólar: cotización de cierre hoy 6 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0% frente a la cifra de la jornada previa de 36,62 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una subida 0,04%, por ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,88%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, encadenó dos jornadas sucesivas sin marcar una tendencia clara. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un comportamiento visiblemente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.