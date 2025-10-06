ATX cerró operaciones a la baja este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el ATX, que terminó rueda bursátil del lunes 6 de octubre con bajadas del 0,56%, hasta los 4.730,14 puntos. El selectivo llegó a la cifra máxima de 4.765,64 puntos y un volumen mínimo de 4.719,89 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,96%.

En relación a la última semana, el ATX marca un ascenso 1,8%, de manera que desde hace un año aún mantiene un incremento del 30,94%. El ATX se sitúa un 2,45% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 31,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.