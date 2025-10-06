Apple Argentina: las 10 canciones más escuchadas de hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Las canciones favoritas del momento

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

The Fate of Ophelia se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Opalite

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. Opalite entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, Elizabeth Taylor, entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

4. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Actually Romantic

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que Actually Romantic debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. CANCELLED!

Taylor Swift

CANCELLED!, interpretado por Taylor Swift, sigue en el sexto lugar de la lista.

7. Wood

Taylor Swift

Wood de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la séptima posición.

8. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) de Taylor Swift se mantiene en octavo lugar.

9. Wi$h Li$t

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Wi$h Li$t, debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. Ruin The Friendship

Taylor Swift

En décimo lugar, continúa Ruin The Friendship de Taylor Swift.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Joshua Roberts)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado internacional. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.