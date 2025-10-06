Apertura del FTSE MIB IDX este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada financiera del lunes 6 de octubre con una variación del 0,02%, hasta los 43.248,21 puntos, tras la apertura. Respecto a días anteriores, el indicador invierte el valor de la jornada anterior, cuando marcó una subida del 0%, demostrando que en este contexto no es posible definir una tendencia.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX anota un ascenso del 1,63%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,14% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 32,13% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diversas compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).