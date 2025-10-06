Noticias

Apertura del Euro Stoxx 50 este 6 de octubre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que empieza rueda bursátil del lunes 6 de octubre con una variación del 0,13%, hasta los 5.644,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de días anteriores, el selectivo pone el fin a seis jornadas de tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el EuroStoxx 50 anota un ascenso 2,49%, de modo que en términos interanuales aún acumula una subida del 13,56%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 0,13% por debajo de su máximo del presente año (5.651,71 puntos) y un 22,11% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.622,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.

