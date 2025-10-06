AEX experimenta una subida de 0,56% al cierre de la jornada de este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena sesión para el AEX, que cerró la jornada del lunes 6 de octubre con incrementos del 0,56%, hasta los 966,94 puntos. En su entorno bursátil anotó la cifra máxima de 968,73 puntos y un volumen mínimo de 961,67 puntos. El rango de cotización para el AEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,73%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el AEX acumula un incremento 2,68% y en términos interanuales acumula aún un ascenso del 5,6%.

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.