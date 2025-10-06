Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 6 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el BEL-20 INDEX, que terminó la sesión del lunes 6 de octubre con ligeras bajadas del 0,28%, hasta los 4.916,67 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 4.931,38 puntos y un mínimo de 4.893,81 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,76%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una subida 3,01%, de modo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 15,75%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,28% por debajo de su máximo del presente año (4.930,43 puntos) y un 27,3% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, por lo que toma datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).