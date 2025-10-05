Cuáles son los vuelos retrasados en el Aeropuerto Internacional de Lima de hoy octubre 5 de octubre

Conozca cuáles son los status de los vuelos en el aeropuerto internacional de Lima, Perú con corte a las 6:00 horas de hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, abrió sus puertas en diciembre de 1965 y hasta el presente ha visto cientos de vuelos, convirtiéndose en la terminal más importante del territorio peruano.

Hace poco, en junio, se inauguró la nueva área de pasajeros en el lugar, con una infraestructura moderna que facilita los procedimientos de embarque y amplía el manejo de pasajeros.

Al figurar entre los aeropuertos más grandes de América Latina y con el flujo de pasajeros más alto en Perú, todos los días se renueva la información sobre el estatus de los vuelos de llegada y partida en el aeropuerto.

A continuación te entregamos los detalles actualizados de los vuelos cancelados o con demoras en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con corte a las 6:00 horas de este 5 de octubre.

Estatus de los vuelos de hoy

Estos son el estatus de los vuelos cancelados o retrasadas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (EFE/Paolo Aguilar)

Número de vuelo: JA7051

Destino: Cusco

Aerolínea: JetSMART1

Hora: 08:45

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: AA7854

Destino: Cusco

Aerolínea: American Airlines

Hora: 08:45

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: LA2205

Destino: Juliaca

Aerolínea: LATAM Airlines2

Hora: 06:38

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: AR8260

Destino: Juliaca

Aerolínea: Aerolíneas Argentinas

Hora: 06:38

Estado del vuelo: retrasado

Número de vuelo: IB6621

Destino: Juliaca

Aerolínea: Iberia Airlines

Hora: 06:38

Estado del vuelo: retrasado

Lista de artículos prohibidos para pasajeros

Conoce cuáles son los obejtos que están prohibidos para los pasajeros (Freepik)

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez establece una lista concreta de artículos que los pasajeros no pueden transportar en su equipaje de mano ni en su equipaje facturado, con el fin de garantizar la seguridad durante el viaje. Entre estos objetos prohibidos se incluyen armas de fuego, réplicas y armas de juguete susceptibles de ser confundidas con armas reales, así como cualquier tipo de munición y explosivos.

También están prohibidas sustancias inflamables como combustibles líquidos, gas, encendedores y aerosoles que puedan poner en riesgo la integridad del avión. Se limita el transporte de sustancias químicas peligrosas, corrosivas o tóxicas, tales como ácidos, baterías con líquidos corrosivos, venenos o materiales biológicos. Los objetos cortopunzantes, como navajas, cuchillos, tijeras, hojas de afeitar, herramientas capaces de causar lesiones graves y equipos deportivos con bordes afilados, tampoco pueden ser llevados en la cabina.

Otros artículos restringidos incluyen dispositivos paralizantes (gases irritantes o neutralizantes, aerosoles de defensa personal), sistemas de frenos o airbags para vehículos, fuegos artificiales, bengalas y cualquier material pirotécnico. Los pasajeros deben prestar atención a estas normativas antes de preparar su equipaje, ya que cualquier intento de llevar estos objetos puede derivar en la confiscación de los mismos, sanciones o demoras en los controles aeroportuarios.

Esta regulación aplica tanto al equipaje de mano como al equipaje facturado y responde a lineamientos internacionales de seguridad adoptados por el aeropuerto para proteger a los viajeros, el personal y las aeronaves.

Documentación requerida para vuelos nacionales en Perú

Para realizar viajes en avión dentro de Perú, los pasajeros peruanos deben presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) como requisito principal. En caso de extravío o robo, los pasajeros adultos pueden acreditar su identidad ante los controles de seguridad del aeropuerto utilizando un DNI vencido, licencia de conducir, pasaporte o la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, según lo estipulado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Para menores de edad, en situaciones de extravío o robo de documentos, es posible pasar los controles de seguridad utilizando un DNI caducado, pasaporte, la Ficha de Inscripción RENIEC (C-4) original y vigente, o el acta de nacimiento original y vigente. Estas disposiciones son exclusivas para ciudadanos peruanos y no aplican a pasajeros extranjeros.