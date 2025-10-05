Noticias

Clima en Guatemala: la previsión meteorológica para Flores este 5 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se ha vuelto fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el calentamiento global, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Flores este domingo:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en Flores habrá un 96% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 22°. La nubosidad será del 80% y por la noche habrá una probabilidad del 70% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con precipitaciones torrenciales.

Este tipo de clima, el tropical húmedo seco o sabana, se presenta principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la existencia de selva, lo que hace que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en en el país centroamericano el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

