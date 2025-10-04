Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Encarnación este domingo 5 de octubre

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este domingo 5 de octubre, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Encarnación.

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Encarnación es de 2% durante el día y del 94% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 5% en el transcurso del día y del 68% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 36 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se espera llegarán a un nivel de hasta 10.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 41 kilómetros por hora en el día y los 48 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en Encarnación (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Encarnación

Encarnación, una de las ciudades sureñas de Paraguay, se caracteriza por tener un clima subtropical húmedo en donde los veranos son calurosos y el invierno tiene tendencia a ser fresco y húmedo. La temperatura promedio anual es de 20,5 grados.

En Encarnación, el verano tiende a resultar hasta bochornoso, no obstante, las costas del río pueden dar frescura por las noches. En contraste, el invierno no es tan extremo y da posibilidad a que haya días cálidos, permitiendo que el termómetro llegue a descender hasta los 10 grados. Las heladas son habituales en las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad.

Al igual que casi en todo el territorio paraguayo, algo que se replica en esta zona son sus constantes precipitaciones a lo largo del año ya sea en forma de fuertes lluvias, chaparrones o lloviznas débiles. Debido a la presencia de humedad es común que también se presenten neblinas, especialmente durante las estaciones de otoño e invierno.

Entre los datos climatológicos históricos se tiene que el 18 de julio de 1975 cayó nieve por primera vez en la ciudad; antes, el 20 de septiembre de 1926, una tormenta surgida en el río Paraná destruyó gran parte de la metrópoli.

Cuál es el clima en Paraguay

La temperatura promedio anual en Paraguay ronda entre los 20 y 25 grados. (Reuters)

De acuerdo con la clasificación de Köppen, Paraguay se caracteriza por tener al menos tres tipos de clima: subtropical húmedo en la parte sur de la región Oriental; tropical de sabana en la región Occidental y al norte de la región Oriental; así como el semiárido cálido en el noroeste del Chaco.

En este país sudamericano la temperatura promedio anual ronda entre los 20 y 25 grados. Aunque las precipitaciones son algo común en casi todo el territorio, la cantidad varía dependiendo de qué región se trate, aunque el verano es la temporada en la que más acumulación pluvial se registra.

Durante el verano en Paraguay el termómetro puede llegar a subir incluso por arriba de los 40 grados, siendo el récord histórico el de 45 grados en el año 2009. Por el contrario, en el invierno la temperatura puede llegar a descender hasta los cero grados, siendo -7 grados el récord en el año 2000.

En Paraguay las estaciones no están definidas del todo y debido a ello y a su cercanía con el Trópico de Capricornio en promedio hay una diferencia de 10 grados entre el mes más cálido y el mes más frío. El otoño y la primavera son particularmente inestables.

Debido al cambio climático las ecorregiones de Paraguay se encuentran actualmente vulnerables, pues el país es considerado una de las naciones que más recurre a la deforestación y a la erosión de los suelos. Investigaciones periodísticas señalan que el país perdió el 90% de su cobertura boscosa original en las últimas cinco décadas, principalmente por las actividades ganaderas y agrícolas. En 2009 la Cámara de Diputados rechazó el proyecto “Deforestación Cero” que buscaba la prohibición de esta acción.