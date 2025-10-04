Las películas más populares de Prime Video Colombia que no podrás dejar de ver

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

Prime Video actualizó su lista con las películas más reproducidas de la semana en Colombia confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más populares en Prime Video en Colombia

1. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

2. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

3. Strangers: Capítulo 1 (The Strangers: Chapter 1)

Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

4. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

5. The Housemaid

Linh es una niña huérfana, dócil y trabajadora que perdió a su familia en un atentado. Ella llega a Sa Cat buscando un trabajo de mucama. Sebastien Laurent es un capitán francés y propietario de la plantación de caucho Sa Cat. Durante años, se rumorea que la mansión está embrujada, por los fantasmas de Camille, la difunta esposa de Sebastien y los trabajadores maltratados de las plantaciones. Una vez que Linh llega a Sa Cat, comienza a oír sonidos extraños, sueños aterradores y testigos de acontecimientos extraños. Una noche, Sebastien regresa inesperadamente del campo de batalla con una grave lesión. Linh se encarga de cuidar sus heridas. Después de un tiempo, se enamoran y despiertan al alma vengativa de la esposa muerta. (FILMAFFINITY)

6. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

7. Culpa tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

8. Stars Fell on Alabama

El exitoso agente de Hollywood Bryce Dixon regresa a Alabama por primera vez en 15 años para su reunión de la escuela secundaria. Cuando se entera de que es el único de sus amigos que no está casado y tiene hijos, convence a su cliente, la estrella Madison Belle, de que finja ser su novia. Pero pronto descubre que el éxito tiene diferentes significados y que el romance puede estar más cerca de lo que cree.

9. Madame Web

10. Jefes de Estado (Heads of State)

El primer ministro del Reino Unido y el presidente de EE. UU. tienen una rivalidad pública que pone en riesgo la alianza entre sus países. Pero cuando se convierten en el blanco de un poderoso enemigo, se ven obligados a confiar el uno en el otro. Aliados con Noel, una agente del MI6, intenta frustrar una conspiración que amenaza al mundo libre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (The Verge)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.