Conoce el clima de este día en La Plata

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Antes de partir a tu destino, conoce la predicción del tiempo en La Plata para las próximas horas en este sábado.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 3%, con una nubosidad del 53%, mientras que las ráfagas de viento serán de 33 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que alcancen un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 18 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 91%, con una nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en La Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en La Plata?

Famosa como la “Ciudad de las diagonales”, la capital de la provincia de Buenos Aires tiene un clima nublado durante casi todo el año con inviernos fríos y vientos. Los veranos se caracterizan por ser calurosos, húmedos y con lluvia.

Los inviernos son gélidos y con viento. durante el año la metrópoli presenta temperaturas que van de los 6 °C a 28 °C y en pocas ocasiones es inferior a los 0°C o superior a los 33 grados.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.