Solana: este es su valor en el mercado este día

Solana es una blockchain que impulsa el desarrollo de DAPPs y es capaz de procesar 50 mil transacciones por segundo, una de las más rápidas. (Infobae)

Entre las innumerables criptomonedas que han surgido destacan unas cuantas, entre ellas solana. Identificada en el mercado de las criptomonedas con las siglas SOL, fue fundada en 2017 por Anatoly Yajovenko, destacando por el alto rendimiento en sus transacciones y los tiempos de procesamiento rápidosrealizando alrededor de 50 mil transacciones por segundo, convirtiéndose en una de las más rápidas del mercado.

Además de su velocidad, solana dice un bajo costo en las transacciones debido a su escalabilidad, manteniéndolas por debajo de los 0.01 dólares tanto para desarrolladores como para usuarios.

El token nativo de solana se utiliza principalmente para hacer staking (que consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una cartera digital obteniendo recompensas) y pagar comisiones de transacción teniendo un suministro limitado, a la vez que quema el 50% del SOL utilizado en cada comisión para mantener un nivel establecido de inflación cada año.

Cotización de la criptomoneda solana

La cotización de solana para este día a las 16:55 horas (UTC) es de 234.95 dólares, es decir, que la criptomoneda reportó un cambio de 3.1% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de 0.26% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #6.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas digitales nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la generación de sus unidades .

Para llevar a cabo transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Cabe mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de divisas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o autorizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su costo.