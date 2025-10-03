Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 3 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 43,02 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,13% si se compara con la cifra de la jornada previa de 42,96 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,33% y desde hace un año aún conserva una subida del 12,85%.

Con respecto a días anteriores, invirtió el valor de la jornada anterior, en el que marcó un descenso del 0,06%, mostrando una falta de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 11,16%, que es una cifra ligeramente superior al dato de volatilidad anual (10,47%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.