FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en el cierre de mercados de este 3 de octubre

Sesión de subida para el FTSE MIB IDX, que terminó rueda bursátil del viernes 3 de octubre con leves subidas del 0,42%, hasta los 43.258,11 puntos. En su entorno bursátil anotó un volumen máximo de 43.369,86 puntos y la cifra mínima de 43.175,42 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,45%.

Si consideramos los datos de la última semana, el FTSE MIB IDX marca una subida 1,44% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 30,41%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 0,12% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 32,16% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (32.731 puntos).

