Euro: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Nicaragua

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se cotiza al comienzo de sesión a 43 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,1% comparado con los 42,96 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro anota un incremento 0,29% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 12,81%.

En cuanto a los cambios de este día con respecto a días anteriores, da la vuelta al resultado de la jornada previa donde experimentó una bajada del 0,06%, sin poder establecer una clara tendencia. La volatilidad de esta semana es ligeramente superior a los datos logrados para el último año (10,47%), lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.