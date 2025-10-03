Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Honduras

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de
El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 30,69 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,6% con respecto a la cifra de la sesión previa, cuando acabó con 30,51 lempiras, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota una subida 0,31%, de manera que desde hace un año aún mantiene una subida del 16,51%.

En relación a días previos, pone freno a dos jornadas seguidas con tendencia negativa. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento algo inferior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo previsible en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

