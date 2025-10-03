El OMX Stockholm 30 de la Bolsa de Suecia cierra en terreno positivo este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de repunte para el OMXS 30, que acabó rueda bursátil del viernes 3 de octubre con ascensos del 0,75%, hasta los 2.728,97 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 2.729,53 puntos y un volumen mínimo de 2.717,78 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,43%.

Con respecto a la última semana, el OMXS 30 acumula un incremento 3,19% y en el último año aún mantiene un ascenso del 3,9%. El OMXS 30 se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 25,43% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, por lo que toma datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).