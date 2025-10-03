Dólar: cotización de cierre hoy 3 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,04% con respecto a los 36,61 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense acumula cambios ligeros; por contra desde hace un año aún mantiene una subida del 0,95%.

Comparando este dato con el de fechas pasadas, giró las tornas respecto del de la sesión previa, cuando se anotó un descenso del 0,03%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días fue superior a la acumulada en el último año, de modo que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.