Dólar: cotización de cierre hoy 3 de octubre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,14 lempiras en promedio, lo que implicó un cambio del 0,54% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando se situó en 26 lempiras, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,01% y desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 4,1%.

Si confrontamos el valor con días anteriores, dio la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una bajada del 0,04%, mostrando que no es capaz de fijar una tendencia estable. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento sutilmente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.