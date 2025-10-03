Dólar: cotización de apertura hoy 3 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,04% comparado con la cifra de la jornada previa, cuando acabó con 36,61 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; pero en el último año mantiene aún un ascenso del 0,95%.

En relación a los cambios de este día respecto de jornadas previas, invierte el valor de la sesión previa, cuando marcó una bajada del 0,03%, mostrando que por ahora no es posible determinar una tendencia. En los pasados siete días la volatilidad es de 9,31%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (7,83%), por lo que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.