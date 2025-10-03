Clima en Mazatenango: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

El tipo de clima que hay en cierto lugar está determinado por distintos factores entre los que se encuentran la altitud, la latitud, orientación del relieve, distancia al mar y corrientes marinas, dando pauta al llamado “tiempo meteorológico” que a su vez se apoya en otros elementos como la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación para describir las condiciones atmosféricas en una localidad en un corto plazo.

Para clasificar el clima se utiliza por lo general el sistema desarrollado por Wladimir Köppen, aunque también está el sistema Thornthwaite, ésta última que además toma en cuenta la diversidad biológica y los efectos del cambio climático sobre ella. Otras como Bergeron y Spacial Synoptic se centran en el origen de las masas de aire que definen el clima de una región.

Debido al cambio climático, actualmente el planeta está en un proceso de redistribución en el que alguna modificación, por mínima que sea, en la temperatura media anual provoca cambios en los hábitats y sus condiciones.

En este contexto, aquí te dejamos el estado del tiempo para Mazatenango este viernes.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Mazatenango habrá un 68% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 21°. La nubosidad será del 93% y por la noche habrá una probabilidad del 25% de lluvias.

El clima en esta ciudad guatemalteca es tropical con un subtipo identificado como mazónico o subecuatorial, es decir, que en el transcurso del año hay altas temperaturas y excesivas precipitaciones.

En Mazatenango la temporada seca empieza a finales de noviembre y continúa hasta principios de abril. En el resto del año, de mayo a octubre, las lluvias prevalecen.

El mes más seco en esta ciudad guatemalteca regularmente es enero, mientras que el más lluvioso es octubre. En cuanto a temperaturas, el mes más caliente es abril, en tanto el más frío es diciembre.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.