Cierre del principal índice de Bruselas este 3 de octubre

Jornada continuista para el BEL-20 INDEX, que cerró la jornada financiera del viernes 3 de octubre con una variación del 0,03%, hasta los 4.917,25 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 4.950,13 puntos y un volumen mínimo de 4.911,60 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,78%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX anota una subida 5,28%, de modo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 16,38%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,03% por debajo de su máximo del presente año (4.918,73 puntos) y un 27,32% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.