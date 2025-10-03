Cierre del Euro Stoxx 50 este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que acabó la sesión bursátil del viernes 3 de octubre con una variación del 0,09%, hasta los 5.651,16 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 5.667,92 puntos y un mínimo de 5.641,35 puntos. El rango de cotización para el EuroStoxx 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,47%.

En la última semana, el EuroStoxx 50 anota una subida 2,75%, de manera que en el último año aún conserva un ascenso del 13,42%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, por lo que necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden congregarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).