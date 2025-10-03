Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 3 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de alzas para el Swiss Market, que terminó la jornada en los mercados del viernes 3 de octubre con ascensos del 0,64%, hasta los 12.507,17 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 12.549,06 puntos y un volumen mínimo de 12.440,74 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,86%.

En los últimos siete días, el Swiss Market registra una subida 4,84%, por lo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 2,78%. El Swiss Market se sitúa un 5,01% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 14,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual recopila datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).