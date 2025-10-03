Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 0,98% al cierre de de operaciones este 1 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el MOEX Russia Index, que terminó rueda bursátil del miércoles 1 de octubre con bajadas del 0,98%, hasta los 2.658,20 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 2.690,79 puntos y un mínimo de 2.652,33 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,43%.

Teniendo en cuenta la última semana, el MOEX Russia Index acumula una disminución 2,4%, por ello desde hace un año todavía mantiene un descenso del 5,22%. El MOEX Russia Index se sitúa un 20,08% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 0,61% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.642,02 puntos).

