Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 2 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última sesión el euro se pagó al cierre a 42,92 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,1% con respecto a los 42,96 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula una subida 0,55% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 12,1%.

Con respecto a jornadas previas, con este valor frenó la racha positiva que llevaba en las dos jornadas anteriores. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es sutilmente superior a la cifra lograda para el último año (10,47%), lo que manifiesta que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.