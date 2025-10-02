Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 2 de octubre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% si se compara con el valor de la jornada anterior, cuando marcó 36,61 córdobas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; aunque en términos interanuales aún mantiene una subida del 0,75%.

Respecto a fechas anteriores, encadenó tres sesiones consecutivas de ganancias. En los pasados siete días la volatilidad fue de 9,31%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (7,83%), lo que manifiesta que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.