Ranking Prime Video España: mejores películas del día para engancharse desde el inicio

Este listado sirve como indicador del interés del público que consume contenido audiovisual, reflejando las preferencias en Prime Video España.

Al cierre de este miércoles 1 de octubre, el top de las películas más populares incluye novedades en posiciones e incorporaciones recientes.

La selección abarca desde cintas de acción, comedias románticas y películas animadas, hasta producciones de suspenso, documentales y propuestas independientes, ofreciendo una variedad de filmografía capaz de generar reflexión en el espectador.

Top de películas más vistas en Prime Video en España

1. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos.

Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

2. El gran viaje de tu vida (A Big Bold Beautiful Journey)

Una historia imaginativa de dos extraños y el increíble viaje que los conecta, que narra el encuentro fortuito de dos personas de mundos completamente distintos.

A medida que inician un viaje juntos, se ven envueltos en situaciones extraordinarias que desafían su percepción de la realidad. A lo largo del camino, ambos descubren secretos ocultos, enfrentan sus miedos y forjan una profunda conexión que cambiará sus vidas para siempre. Un relato de transformación, aventura y la magia de los encuentros inesperados.

3. Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones

Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

Adaptación cinematográfica del primer juego de rol de la historia, publicado por primera vez en 1974.

4. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

5. Darkland: The Return

La posibilidad de reencontrarse con su hijo surge para Zaid cuando un agente de policía le propone la libertad a cambio de que se infiltre en el submundo criminal de Copenhague. Siete años han pasado desde los acontecimientos de la primera película, periodo en el que este ex cirujano, transformado en vengador, permanece en prisión, marcado por la pérdida de su hijo y aferrado al recuerdo de una vida pasada que solo percibe como un sueño remoto.

6. Transformers: El despertar de las bestias

Cuando surge una nueva amenaza capaz de destruir todo el planeta, Optimus Prime y los Autobots deben unirse a una poderosa facción conocida como los Maximals. Con el destino de la humanidad en juego, los humanos Noah y Elena harán lo que sea necesario para ayudar a los Transformers mientras se involucran en la batalla final para salvar la Tierra.

7. Compañía de Ladrones (The Company of Thieves)

Después de que un atraco a un banco sale mal, un ladrón es perseguido por un implacable EE.UU. Mariscal y su rastreador afilado. Su búsqueda se convierte en un juego de gatos y ratón de alto riesgo, lleno de alianzas cambiantes y engaño mortal, que culminó en un enfrentamiento vicioso.

8. Fierce Town

Tras conquistar Kozelsk en el siglo XIII, Batu Kan mandó ejecutar a todos los defensores, incluidas mujeres y niños, y dispuso borrar el nombre de la ciudad de la memoria. Antes de ese trágico desenlace, el líder mongol había invertido dos meses en el intento, perdiendo un elevado número de soldados y maquinaria de asedio durante el asedio.

9. Misión: Imposible - Sentencia mortal parte uno

Ethan Hunt y su equipo del FMI, se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad.

En esta tesitura y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

10. María Montessori (La nouvelle femme)

Una cortesana parisina huye a Roma para proteger su reputación cuando el problema de aprendizaje de su hija puede salir a la luz. Allí conoce a María Montessori, pionera de un método de enseñanza que podría ayudar a la niña.

Qué hay en Amazon Prime Video

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.