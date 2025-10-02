Noticias

Euro: cotización de apertura hoy 2 de octubre en Bolivia

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

El euro se cotiza en el comienzo del día de hoy a 8,06 bolivianos en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,54% frente a la cotización de la jornada previa, cuando cerró con 7,86 bolivianos, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro registra un ascenso 2,54%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 14,46%.

Si comparamos el valor con fechas previas, da la vuelta al resultado de la sesión previa cuando experimentó una disminución del 2,27%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia. La volatilidad de esta semana es de 24,69%, que es una cifra manifiestamente superior al dato de volatilidad anual (14,2%), de forma que está presentando un comportamiento más inestable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

