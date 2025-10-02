Decentraland: cuál es la cotización de esta criptomoneda

En el metaverso de Decentraland los usuarios pueden usar la criptomoneda para adquirir parcelas de tierra virtuales o crear contenido (como obras NFT) y venderlo. (Infobae)

Las monedas virtuales se encuentran en auge convirtiéndose en una divisa digital relevante en la actualidad a tal grado que algunas empresas y Estados han incentivado su uso a pesar de no tener ninguna regulación o garantía. Entre las innumerables criptodivisas que han surgido destacan unas cuantas, entre ellas la de decentraland.

Decentraland es una plataforma de realidad virtual tridimensional soportada por Ethereum, otra de las criptomonedas más conocidas del mercado, donde los usuarios son los propietarios en lugar de alguna empresa.

Valor de la criptomoneda decentraland

El costo de la criptomoneda decentraland para este día a las 10:00 horas (UTC) es de 0.3 dólares. Esto quiere decir que la moneda digital registró un cambio de 6.67% en las últimas 24 horas, así como un movimiento de 1.08% en la última hora.

Por su nivel de capitalización, esta moneda digital ocupa la posición #113 entre las más populares.

¿Qué es una criptomoneda?

Las monedas virtuales son divisas que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Por ello, regularmente no son vistas con buenos ojos por el mercado formal y se les acusa de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Sin embargo, poco a poco se han abierto el paso a tal grado que compañías, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Estas criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades. Para hacer transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

En la actualidad existen varias criptomonedas en este mercado no regulado, sin embargo, la pionera fue Bitcoin, creada en 2008, con ella surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha realizado comentarios a favor de criptomonedas como bitcoin y dogecoin, incluso aceptando temporalmente las monedas digitales en su empresa de autos eléctricos Tesla, lo cual ha desencadenado el incremento de su valor.

¿Dónde comprar criptomonedas?

Para adquirir cualquiera de las criptomonedas que existe en este mercado no regulado se debe de acudir a portales especializados.

Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

Cabe mencionar que el precio de cada una de estas divisas digitales varía en función de la oferta y la demanda, así como del compromiso de los propios usuarios, lo que puede provocar cambios abruptos.

Esto significa que mientras más gente esté interesada y quiera hacerse de una criptomoneda determinada, mayor será su costo y viceversa.

No obstante, quien invierte en este tipo de divisas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, así como puede haber un aumento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.