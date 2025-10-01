Valor de apertura del euro en Nicaragua este 1 de octubre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se negocia al arranque de sesiones a 43,06 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,88% frente al valor de la jornada anterior, que fue de 42,69 córdobas, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro acumula un ascenso 0,88% y en el último año aún mantiene una subida del 12,15%.

Comparando este dato con el de días previos, invierte el dato de la sesión previa, en el que acabó con una disminución del 0,2%, demostrándose incapaz de consolidar una clara tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es inferior a los datos logrados para el último año (10,44%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo previsible recientemente.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.