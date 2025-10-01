Valor de apertura del euro en Honduras este 1 de octubre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se paga al inicio a 30,73 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,31% con respecto a los 30,34 lempiras de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra un ascenso 1,31%, de manera que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 18,33%.

En relación a jornadas pasadas, gira las tornas respecto del de la jornada previa, cuando se anotó una bajada del 0,21%, mostrando que es incapaz de asentar una tendencia definida. La cifra de la volatilidad es inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.