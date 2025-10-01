Noticias

Pronóstico del clima en Santiago de los Caballeros este jueves 2 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 2 de octubre, aquí está la previsión meteorológica para las próximas horas en Santiago de los Caballeros.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se prevé que en Santiago de los Caballeros habrá un 55% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 22°. La nubosidad será del 37% y por la noche habrá una probabilidad del 23% de lluvias.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Santiago de los Caballeros (Imagen ilustrativa Infobae)

Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad más importante de República Dominicana, parte de la provincia de Santiago y ubicada al norte del país centroamericano.

El clima en la ciudad de Santiago de los Caballeros es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más con más calor son entre julio y agosto, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones y la nubosidad persistan durante gran parte del año.

El clima tropical en Santiago de los Caballeros, junto con la altitud de la ciudad, unos 183 metros sobre el nivel del mar, ocasiona condiciones de nubosidad durante gran parte del año.

Aunque República Dominicana es propensa a los huracanes, Santiago de los Caballeros está un tanto protegida de ellos debido a su ubicación en el Valle de Cibao.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

