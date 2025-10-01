Predicción del clima: estas son las temperaturas en Quetzaltenango

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este miércoles 1 de octubre en Quetzaltenango.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 20 grados, la probabilidad de lluvia será del 96%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 12 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 96%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del tiempo en Quetzaltenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es principalmente templado con un subtipo identificado como subhúmedo, en consecuencia, predomina el estado de tiempo frío pero con ocasionales días cálidos.

Es importante mencionar que, incluso, Quetzaltenango es una de las ciudades más frías del país guatemalteco, siendo de noviembre a febrero los días más helados. En contraste, de marzo a julio son los meses más calientes.

Durante la mayor parte del tiempo, Quetzaltenango tiene un clima seco, a excepción de la temporada de lluvias, que abarca desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, cuando las precipitaciones son constantes y principalmente en las tardes.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en Guatemala el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.