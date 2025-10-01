Dólar: cotización de apertura hoy 1 de octubre en Nicaragua

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,07% si se compara con los 36,60 córdobas de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una subida 0,07%, de modo que desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 0,68%.

Con respecto a fechas previas, existen fluctuaciones notables en su cotización según los datos. La volatilidad referente a estos siete días es de 0,76%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (7,74%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo habitual recientemente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.