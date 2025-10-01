Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 1 de octubre en Honduras

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 26,14 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,5% con respecto a los 26,01 lempiras de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,5%, por lo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 5,47%.

En relación a días anteriores, cambia el sentido del resultado anterior, donde marcó una disminución del 0,01%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

