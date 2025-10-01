Descubre el top 10 de series en Disney+ que arrasan en audiencia

"Marvel Zombies" se pone en el primer lugar del listado de la plataforma. (©Marvel Studios 2021. All Rights Reserved)

Las series de televisión ocuparon un espacio relevante en la transformación de las formas de consumo de entretenimiento. Mientras películas, música, pódcast y otros formatos compiten por captar la atención a través de plataformas de streaming, las series consolidaron su presencia entre los usuarios.

Aunque el origen de las series se ubica en la primera mitad del siglo XX, el nivel de inversión y producción de las grandes cadenas se incrementó de manera notable en el nuevo milenio, impulsado por usuarios que consumen estos contenidos a gran velocidad.

Apple destaca entre las principales empresas en la competencia por el mercado del streaming. Su apuesta por la producción de series generó títulos que lograron captar la atención sostenida de la audiencia y se instalaron como temas de conversación durante semanas.

Aquí una lista de las series más reproducidas de Disney+

1.- Marvel Zombies

2.- Futurama

3.- Andor

4.- Dancing with the Stars

5.- Daredevil: Born Again

6.- Phineas and Ferb

7.- Ironheart

8.- Eyes of Wakanda

9.- The Mandalorian

10.- Agatha All Along

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Esto ofrece el servicio de Disney+

Los Simpson tiene una gran variedad de capítulos. (Disney+)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.