Clima: las temperaturas que predominarán este 1 de octubre en Flores

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este miércoles en Flores.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 60%, con una nubosidad del 60%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 17 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 89%, con una nubosidad del 93%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Flores (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Flores es principalmente tropical, sin embargo, hay una zona que registra el subtipo de sábana o húmedo seco, que se caracteriza por tener dos estaciones bien marcadas, una húmeda y otra seca.

En este subtipo de clima tropical, durante la mayor parte del año, el estado del tiempo es caluroso. Si bien la temporada seca es predominante, la corta temporada húmeda es con precipitaciones torrenciales.

El tipo de clima mencionado, el tropical húmedo seco o sabana, se presenta principalmente en el sur de la ciudad.

En tanto, el resto del municipio de Flores se ve afectado por la presencia de selva, lo que hace que las lluvias sean más abundantes en la mayor parte del año.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.