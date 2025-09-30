Valor de cierre del euro en Nicaragua este 30 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 42,99 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,06% frente a la cifra de la jornada previa de 42,96 córdobas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca una bajada 0,02%; por contra en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 11,88%.

Analizando este dato con el de días pasados, sumó tres fechas seguidas en dígitos positivos. En los pasados siete días la volatilidad presentó un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.