Valor de cierre del euro en Honduras este 30 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

En la pasada jornada el euro se pagó al cierre a 30,68 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,06% frente a la cifra de la jornada anterior, cuando cotizó a 30,66 lempiras, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro marca una subida 0,4%, por lo que en el último año mantiene aún una subida del 16,99%.

Respecto de días anteriores, acumuló tres jornadas sucesivas en positivo. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presentó un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo normal en estos días.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.