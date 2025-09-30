Noticias

Temperaturas en Santo Domingo: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles 1 de octubre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Santo Domingo.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 25%, con una nubosidad del 37%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 8%, con una nubosidad del 4%, mientras que las ráfagas de viento serán de 17 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es principalmente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a mitigar el calor y la humedad en la región.

Los meses más calurosos son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana cuenta con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

