Nicaragua: cotización de cierre del dólar hoy 30 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0% frente a los 36,62 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,04%, por lo que en términos interanuales aún mantiene un ascenso del 0,71%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, encadenó tres sesiones seguidas sin marcar una tendencia clara. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (7,74%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.