Dólar: cotización de cierre hoy 30 de septiembre en Honduras

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 26,14 lempiras en promedio, lo que supuso un cambio del 0% comparado con los 26,14 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,46%, de modo que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 4,35%.

Respecto de días pasados, mantuvo resultados variables que nos impiden calcular una dirección clara. La cifra de la volatilidad presentó un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo previsible.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.