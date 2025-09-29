Valor de cierre del euro en Bolivia este 29 de septiembre de EUR a BOB

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 8,05 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,39% con respecto a los 8,02 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 1,06%, de modo que en el último año todavía mantiene un incremento del 13,32%.

Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, acumuló dos sesiones seguidas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad fue de 14,05%, que es una cifra sutilmente superior al dato de volatilidad anual (13,9%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo que indica la tendencia general.

Pronósticos económicos para 2025

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.