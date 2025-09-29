Valor de apertura del euro en Nicaragua este 29 de septiembre de EUR a NIO

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se paga en la sesión de hoy a 43,01 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,32% comparado con el dato de la jornada anterior, cuando acabó con 42,88 córdobas, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro registra una disminución 0,26% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún mantiene una subida del 11,29%.

Comparando este dato con el de jornadas previas, encadena dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad presenta un balance visiblemente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible últimamente.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.