Valor de apertura del euro en Honduras este 29 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

Tras la apertura el euro se negocia al inicio a 30,70 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,33% comparado con los 30,60 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un descenso 0,18%; pese a ello en el último año acumula aún una subida del 16,2%.

Si confrontamos el dato con días previos, encadena dos sesiones sucesivas en dígitos positivos. La volatilidad de esta semana es manifiestamente inferior a la acumulada en el último año, de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado ahora mismo.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.