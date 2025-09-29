Peso dominicano tropieza y el dólar comienza la semana cotizando al alza este 29 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El precio del dólar en República Dominicana registró una ligera alza tras la apertura de mercados de este lunes 29 de septiembre de 2025.

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 61,69 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso una bajada del 0,23% frente a la cotización de la sesión previa, cuando marcó 61,83 pesos, reporta Dow Jones.

El avance del dólar se da a pesar de que comenzó el día en terreno negativo afectado por la incertidumbre sobre un posible cierre del gobierno de Estados Unidos, a medida que los inversionistas esperan conocer los reportes clave de empleo en la segunda mitad de la semana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump mencionó que, en caso de no alcanzar una aprobación para un proyecto de ley de gasto a corto plazo, con fecha límite para el 1 de octubre, realizaría despidos masivos.

Además, la atención del mercado está sobre el reporte de nóminas no agrícolas del viernes, ya que proveerá más claridad sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) hacia el cierre del año.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,15%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 2,82%.

Analizando este dato con el de días pasados, cambia el sentido del resultado anterior, en el que se anotó una subida del 0,05%, sin ser capaz de fijar una tendencia estable. La volatilidad de esta semana es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Banco Central de la República Dominicana (EFE/Orlando Barría)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.