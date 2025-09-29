Noticias

Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 29 de septiembre de USD a NIO

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que implicó un cambio del 0% si se compara con el valor de la sesión previa, que fue de 36,62 córdobas, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,34%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 0,31%.

Si comparamos el dato con días previos, encadena dos fechas sucesivas sin marcar una tendencia clara. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que presenta un rendimiento notoriamente inferior a la volatilidad que muestran los datos del último año, por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo esperado.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

