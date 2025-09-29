Noticias

Pronóstico del clima en Quetzaltenango este lunes: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Infobae

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la predicción para las siguientes horas de este lunes en Quetzaltenango, Guatemala.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se estima que en Quetzaltenango habrá un 88% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 21 centígrados y una mínima de 12°. La nubosidad será del 90% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Quetzaltenango (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en esta ciudad guatemalteca es principalmente templado con un subtipo identificado como subhúmedo, en consecuencia, predomina el estado de tiempo frío pero con ocasionales días cálidos.

Cabe mencionar que, incluso, Quetzaltenango es una de las ciudades más frías de Guatemala, siendo de noviembre a febrero los días más helados. En contraste, de marzo a julio son los meses más cálidos.

Durante la mayor parte del tiempo, Quetzaltenango tiene un clima seco, a excepción de la temporada de lluvias, que abarca desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, cuando las precipitaciones son constantes y generalmente en las tardes.

Al ubicarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala inicia en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

